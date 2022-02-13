В Кировске состоялась презентация года экологического туризма в Мурманской области

В Кировске состоялась презентация плана мероприятий года экологического туризма в Мурманской области. В мероприятии приняли участие представители регионального Комитета по туризму, ФИЦ КНЦ РАН, Туристского информационного центра (ТИЦ) Мурманской области. Прямая трансляция мероприятия была организована на YouTube-канале ТИЦ.

«Год экологического туризма – это важный проект для региона, практика которого будет применена на следующих тематических годах. Наша цель объединить усилия бизнеса и власти, создать все условия для комфортного и безопасного пребывания туристов на природных территориях, в том числе для экологии», – отметил Александр Елисеев, председатель регионального комитета по туризму.

В ходе мероприятия журналисты и зрители в социальных сетях узнали о мерах поддержки туристического бизнеса, реализуемых в 2022 году, ключевых событийных мероприятиях в Мурманской области и основах экологического туризма, а также о том, как презентовать свои услуги для туристов региона через электронную цифровую платформу MURMANSK.TRAVEL.

Запись презентации размещена по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439822/#&gid=1&pid=1