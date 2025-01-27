25 января в Кировске состоялась торжественная церемония открытия Первого фестиваля театра в Хибинах «Талант». Почётным гостем мероприятия стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Организаторами фестиваля выступили правительство Мурманской области, Центр современного искусства «Сияние» и компания «ФосАгро». Фестиваль объединил российских актёров.

Началось культурное событие с дефиле звёзд театра и кино по красной ковровой дорожке. Северяне встречали овациями Раису Рязанову, Марию Болтневу, Екатерину Семенову, Оскара Кучеру, Сергея Балашова, Михаила Морозова и других известных артистов. Во время основной концертной программы со сцены звучали песни и стихи в исполнении приглашенных актёров.

«Очень здорово, что у наших трудовых коллективов есть возможность, не выезжая из родного города, посмотреть, пообщаться, прикоснуться к прекрасному, к созвездию талантов, которые здесь сегодня все собрались. Для нас действительно большая честь поддерживать такие инициативы. И очень здорово, что у нас есть такой партнёр, компания «ФосАгро», которая всегда поддерживает все проекты. Но самое ценное не ресурсы, которые есть у нас в Арктике, а самое ценное – люди. И вот среди таких замечательных людей, которые участвуют в наших проектах – наш с вами родной Андрей Малахов, который не дает нам сидеть спокойно, постоянно выходит с новыми и новыми инициативами», – сказал глава региона.

Президент фестиваля Андрей Малахов в ответной речи также отметил важность события для Кировско-Апатитской агломерации и Кольского Заполярья и в целом.

«Это правда уникальное событие, мне кажется, для Кировска и Апатитов, потому что спектакли будут идти в двух городах. Финальный спектакль пройдёт в Мурманске. И хочу отдельно сказать сегодня, что я получил невероятное удовольствие, проезжая по Кировску. Столько света, столько тепла, какой-то он такой уютный. Я желаю вам прекрасной недели, потому что вам предстоит общение с актёрами, с очень хорошими спектаклями, которые мы отбирали, и приходите, рассказывайте друзьям, я думаю, это только начало», – подчеркнул Андрей Малахов.

«Принимать столь масштабное культурное событие, в котором участвуют люди, чьи имена знает вся страна, – большая честь для Кировска и Апатитов. В свою очередь, мы постараемся приложить все усилия к тому, чтобы фестиваль прошёл на самом высоком уровне и стал традиционным. Для нас очень это важно, потому что благодаря «Таланту» северяне не только смогут сами прикоснуться к прекрасному, но и получат возможность растить таланты в своих детях», – сказал, обращаясь к участникам и гостям церемонии торжественного открытия фестиваля, директор департамента по информационной политике и работе с органами государственной власти Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Сергей Свинин.

В дни проведения фестиваля на концертно-театральных площадках Мурманска, Апатитов и Кировска будет сыграно 18 спектаклей. Завершится фестиваль итоговым гала-концертом, который состоится 31 января в Мурманском областном драматическом театре.

За просмотром представленных спектаклей зрители смогут узнать больше о театральном искусстве, которое не только развлекает, но и обогащает кругозор, создавая новые перспективы для будущих поколений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/