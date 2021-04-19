В Кировске состоялась V всероссийская лыжная гонка «Хибинская весна», посвященная 20-летию компании «ФосАгро»

На лыжном стадионе «Тирвас» в Кировске прошли всероссийские соревнования FIS по лыжным гонкам «Хибинская весна» на призы компании «ФосАгро». На лыжню вышли спортсмены из 15 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии – всего более 60 участников. В масс-стартах в рамках региональных и городских соревнований «Хибинской весны» приняли участие около 500 лыжников.

По приглашению «ФосАгро» почетными гостями спортивного праздника стали Николай Зимятов - четырехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских Игр, 8-кратный чемпион СССР; Александр Завьялов – двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный призер зимних Олимпийских игр, чемпион мира; Михаил Девятьяров - олимпийский чемпион, серебряный призер олимпийских игр 1988, бронзовый призер Зимней Универсиады 1981; Сергей Крянин - вице-президент Федерации лыжных гонок России, призер чемпионата Мира, 17-кратный чемпион России на различных дистанциях, мастер спорта международного класса, а также руководители Федерации лыжного спорта России.

Торжественное открытие V всероссийской лыжной гонки «Хибинская весна» состоялось в Ледовом дворце «Апатит – Арена» в Кировске. В приветственном адресе генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил традиционно широкую географию участников гонки и рассказал о проектах компании по поддержке детского спорта. Он напомнил, что во всех регионах присутствия «ФосАгро» работает проект «Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), в рамках которого более 5 тысяч ребят делают свои первые шаги в более чем 10 видах спорта.

Участников и болельщиков с открытием «Хибинской весны» в видеообращении поздравила и президент Федерации лыжных гонок, прославленная лыжница России Елена Вяльбе.

Масс-старт участников всероссийской лыжной гонки «Хибинской весны» состоялся 17 апреля на стадионе «Тирвас». Именно здесь на соревнованиях «Хибинская гонка», которые традиционно проводятся в ноябре, российские лыжники открывают спортивный сезон. «Хибинская весна» его, напротив, завершает, и именно это, по мнению заместителя директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергея Свинина, способствует высокому вниманию к Кировску звезд отечественного лыжного спорта.

«Апрель традиционно богат на спортивные мероприятия и именитых гостей. Буквально на прошлой неделе вместе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе мы давали старт этапу Чемпионата России, а сегодня, на открытии «Хибинской весны», у нас в гостях обладатели сразу десяти олимпийских медалей. И я поздравляю всей жителей Кировска с этим событием и признанием нашего города российским лыжным сообществом», – сказал, выступая на открытии гонки, Сергей Свинин.

Особую роль «Тирваса» в спортивном календаре российских лыжников отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро», вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Федоров.

«В этом году мы отмечаем юбилей – нашей компании исполняется 20 лет. Однако в этом же году 5 лет исполняется и со дня открытия лыжного стадиона «Тирвас», на лыжне которого стартует и закрывается спортивный сезон в России, и, на мой взгляд, это очень символично», – подчеркнул Валерий Федоров.

Ход соревнований по традиции комментировал Всеволод Соловьёв – комментатор телеканалов «Евроспорт Россия» и «Матч ТВ». Победителями стартов FIS в гонке среди женщин на 10 км свободным стилем стала – Алёна Мельникова из Татарстана, а в гонке среди мужчин на 15 км свободным стилем – Андрей Краснов из Санкт-Петербурга.

18 апреля в рамках «Хибинской весны» состоялись региональные и городские соревнования по лыжным гонкам среди лыжников Заполярья в возрастных категориях 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет.

Компания «ФосАгро» обеспечила призовой фонд соревнований с номиналом для спортсменов от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, организаторы гонки отдельно поощрили тренеров, чьи воспитанники оказались в числе победителей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обширная программа была предложена и приглашенным на гонку звездам лыжного спорта. Они провели мастер-класс для юных любителей лыж, в рамках отдельной встречи ответили на вопросы ребят из спортивных секций движения «ДРОЗД – Хибины», а также познакомились с северным склоном горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».

«В 40-е годы, сразу после Великой Отечественной войны Хибины начали манить любителей лыж со всей России. С тех пор прошли десятилетия, и сейчас мы видим в Кировске совсем другую инфраструктуру. Здесь есть где покататься и отдохнуть, заняться спортом, на высочайшем уровне индустрия гостеприимства, и за все это я от имени Федерации лыжного спорта России хочу поблагодарить компанию «ФосАгро», – отметил вице-президент Федерации лыжного спорта России Владимир Логинов.