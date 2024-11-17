В Кировске состоялась XIII Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство»

С 14 по 15 ноября в Кировске прошла XIII Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство».

В первый день участники обсудили экологические аспекты добычи полезных ископаемых и вопросы устойчивого развития в условиях меняющегося климата. В программу конференции вошли пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, презентации компаний и деловые встречи. Выставочная зона была представлена компаниями, демонстрирующими инновационные технологии и оборудование.

На пленарном заседании заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко представил доклад о перспективах развития промышленного потенциала Мурманской области. В ходе выступления он поздравил коллектив Кировского филиала АО «Апатит» с 95-летием со дня основания предприятия.

«Отдельные слова благодарности выражаю организаторам Международной горнопромышленной конференции «Баренц-Арктическое экономическое партнерство». Безусловно, конференция вносит значительный вклад в обеспечение устойчивого развития горнопромышленного комплекса всей территории АЗРФ и страны в целом», – отметил заместитель министра.

Второй день конференции начался с выезда на промышленные площадки, где участники ознакомились с производственными мощностями предприятий. Также в рамках круглых столов и тематических секций участники обменялись мнениями по актуальным вопросам в области рынка труда горнопромышленного комплекса Арктики, развития производства редких элементов, кооперации промышленности с научными учреждениями региона.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Международная горнопромышленная конференция «Баренц-Арктическое экономическое партнёрство», стартовавшая в 2010 году в Кировске, уже много лет является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктики, разработки решений для существующих и новых горных производств, оптимизации производственных процессов с использованием инновационных технологий.

Традиционно конференцию организует Союз «Торгово-промышленная палата Мурманской области» /Северная/ под патронатом Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» при поддержке правительства Мурманской области, а также Кольского научного центра Российской академии наук.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/