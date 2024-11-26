В Кировске состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка»

На трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске с 21 по 24 ноября спортсмены боролись за медали Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка». Испытать свои силы хибинскими трассами решили почти 500 лыжников из 36 регионов России и Республики Беларусь.

По завершении соревнований в свободном стиле победу одержали Лилия Васильева (Удмуртская Республика) и Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийск).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в спринте лучшими стали Дарья Белослудцева (Удмуртская Республика) и Андрей Краснов (Санкт-Петербург).

В классическом стиле Дарья Белослудцева вновь повторила победу, а у мужчин «золото» завоевал Ермил Вокуев (Республика Коми).

Мурманчанин Александр Гребенько остановился в шаге от пьедестала и занял четвёртое место в гонках свободным и классическим стилем.

Победителей и призёров соревнований, занявших с первого по шестое место, наградили денежными призами в размере от 20 до 150 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечивают традиционные партнеры соревнований – компания «ФосАгро» и администрация города Кировска.

Фото (лыжный комплекс «Тирвас»): https://gov-murman.ru/info/news/