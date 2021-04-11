В Кировске состоялся премьерный показ фильма «Белый снег» о знаменитой чемпионке по лыжным гонкам Елене Вяльбе

В Кировском городском Дворце культуры вчера состоялся премьерный показ фильма «Белый снег» о трёхкратной олимпийской чемпионке, президенте Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Губернатор Андрей Чибис поздравил знаменитую спортсменку и съёмочную команду с премьерой.

«Елена Вяльбе – человек, который, действительно, своим примером олицетворяет успех. Успех, который достигнут заслуженно тяжёлым и интенсивным трудом. И фильм как раз о таком человеческом подвиге, которым мы гордимся. Все спортсмены, вся молодёжь смотрят на таких героев, как Елена Валерьевна, и берут пример, – отметил Андрей Чибис. – Я очень рад видеть в Мурманской области прославленную чемпионку».

Производство кинофильма «Белый снег», снятого в жанре спортивной драмы, началось в феврале 2020 года. Ключевое внимание в ленте уделено событиям Чемпионата мира по лыжным видам спорта 1997 года в норвежском Тронхейме. Все сцены легендарного состязания снимали в Кировске на лыжном стадионе «Тирвас». Эта локация выбрана не случайно – художник-постановщик фильма Сергей Гудилин отметил, что лыжные трассы в Тронхейме похожи на трассы кировского «Тирваса». Елена Вяльбе присутствовала на съёмочной площадке как консультант: актёры добивались реалистичной передачи техники тех лет.

«Проект мы готовили совместно со съёмочной группой. Соответственно, я была не в стороне, а принимала активное участие как в написании сценария, а он написан с моих слов, так и в самом съёмочном процессе. Считаю, что мы смогли добиться того, чего изначально хотели. Фильм получился патриотичным, для людей, которые ещё не определились, чем заниматься – спортом, культурой, музыкой. Но если ты ставишь цель, значит, надо трудиться», – прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, наряду с профессиональными актёрами, в фильме снимались и кировчане, занятые в массовке, а для съёмки сцен чемпионата мира в Тронхейме была задействована профессиональная спортивная команда из 26 человек.

Отметим, что Кировск занимает особое место в судьбе Елены Вяльбе не только как город, где снимался биографический фильм о ней. Спортсменка приезжала сюда на вкатку и тренировки, чтобы успеть на последний снег.