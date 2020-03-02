В Кировске состоялся VII традиционный пожарно-спортивный фестиваль

Свежий воздух, прекрасный вид, заснеженные горы и ясная погода - вот как встретил 29 февраля Кировск гостей фестиваля, посвящённого памяти Алексея Грачёва.

Организаторы сдержали свои обещания, и масштаб мероприятия на самом деле превзошёл все ожидания: большая сцена, катания на собачьей упряжке и снегоходах, вкуснейшая полевая кухня, интересная развлекательная программа и многое другое обеспечили всем пришедшим отличное настроение и дали массу положительных эмоций.

На склоне накал страстей был крепок с самого начала, между собой соревновались не только огнеборцы, но и пожарные части со всей Мурманской области.

В финале мероприятия было вручено много дипломов, медалей, памятных призов и кубков. Основные призовые места заняли сотрудники 2-го пожарно-спасательного отряда. На церемонии награждения они выразили организаторам искреннюю благодарность за проведённую работу и возможность поучаствовать в таком мероприятии.

Главное управление МЧС России по Мурманской области.