В Кировске состоялся XI международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголёд»

В Кировске состоялся фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголёд – 2022». В традиционном конкурсе принимали участие девять команд из разных регионов России. На глазах зрителей в течение недели скульпторы создавали из огромных кубов снега произведения искусства. Снежные скульптуры оценивались по нескольким критериям – например, таким, как узнаваемость образов и композиционное решение.

Победителями фестиваля стали Алексей Васюков и Илья Мехряков из Перми – создатели снежной скульптуры «Кукиска», душа горы Кукисвумчорр. Второе место заняла скульптура «Северное счастье» авторов Ольги Морозовой из Омска и Ильи Мишанина из Москвы. Бронзовыми призёрами стали Рашид Сагдеев и Сергей Поташев из Архангельска с композицией «Душа компании».

Также дипломами и призами за участие были награждены:

Ивн Локтюхин и Ежова Мария из Кировска, создатели скульптуры «И Ежу понятно!»;

Кирилл Баталов из Невьянска и Матвей Ваваев из Екатеринбурга, создатели скульптуры «Как рыба в воде»;

Сергей и Алексей Николаевы из Екатеринбурга, создатели скульптуры «Снежок»;

Кирилл Баир из Королёва и Никита Слышалов из Костромы, создатели скульптуры «Путешественник между небом и землей»;

Елена Тимофеева из Петрозаводска и Максим Верт из Перми, авторы скульптуры «Синий Зурбаган»;

Юрий Щербак из Макеевки и Ингрид Струэнзе из Москвы, создатели скульптуры «Сердцедар».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, после проведения конкурса получившиеся скульптуры стали частью экспозиции «Снежной деревни». Они будут радовать посетителей экскурсионного центра вплоть до конца зимнего сезона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437210/#&gid=1&pid=2