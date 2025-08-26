С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
В Кировске создаются современные и комфортные пространства для творчества, образования и общения северян

В прошедшие выходные министр культуры Мурманской области Ольга Обухова посетила город Кировск, чтобы проверить ход работ на объектах, которые модернизируются в рамках стратегического регионального плана «На Севере — жить».

Как сообщает региональное Министерство культуры, руководитель ведомства отметила, что в рамках государственной программы «Культура» работы по капитальному ремонту здание кинотеатра «Большевик» практически завершены. Скоро подрядчик приступит к установке современного кинопроекционного и звукового оборудования.

В рамках реализации национального проекта «Семья» ремонтные работы в библиотеке-филиале №1 уже позади, сейчас сотрудники занимаются приятными хлопотами: расставляют мебель и размещают новые книги на полках.

- Уверена, что обновленная библиотека станет любимым местом для чтения и проведения досуга у жителей Кировска всех возрастов, - сказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова - Обновление учреждений культуры — это важная составляющая развития региона! При поддержке правительства Мурманской области мы создаём современные и комфортные пространства для творчества, образования и общения.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284053%2Fwall-139605315_30785

