В Кировске стартовали соревнования на Кубок России по горнолыжному спорту

Участие в торжественной церемонии открытия приняли заместитель губернатора Елена Дягилева и заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

«Наш регион раньше всех в стране открыл горнолыжный сезон и первым принял официальные соревнования Федерации лыжных гонок России. Вслед за этим стартовали Серия PRO и Кубок России по горнолыжному спорту. Это, безусловно, подтверждает статус Кировска как мощного кластера, точки притяжения для спортсменов и любителей зимних видов спорта со всей страны. Напомню, в прошлом году на заполярные склоны после 15-летнего перерыва вернулись соревнования по горным лыжам федерального уровня, начался новый виток развития, и в этом сезоне Мурманская область примет уже 13 всероссийских соревнований по этому зрелищному виду спорта», – поделилась Елена Дягилева.

Кубок России по горнолыжному спорту объединит 250 спортсменов, которые станут участниками 76 стартов в 12 городах России. Как подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева, Мурманская область, сезон в которой в прошлом году длился порядка 200 дней, открывает соревновательную программу. Этапы пройдут сразу в двух городах – Кировске и Полярных Зорях. Кроме того, после состязаний в Кусе, Москве, Калуге, Манжероке, Белокурихе, Елезово, Южно-Сахалинске, Терсколе и Снежном сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы показать мастерство в финале Кубка.

Среди участников – члены российской сборной, многократные чемпионы страны Александр Хорошилов, Павел Трихичев и Юлия Плешкова. Наравне с ними за победу будут бороться 20 спортсменов из Кировска, Мурманска и Мончегорска.

Проведение таких масштабных событий стало возможным благодаря созданию современной инфраструктуры Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Напомним, в 2021 году в рамках национального проекта «Демография» введены в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник для учреждения. Важный для развития спорта высоких достижений в Мурманской области объект оснащен современным административно-спортивным комплексом с двумя спортивными залами (игровым и батутным), помещениями для подготовки горнолыжного инвентаря.

«Благодаря Кубку России по горнолыжному спорту мое знакомство с Мурманской областью началось именно с Кировска. И хочу отметить, здесь создана серьезная спортивная инфраструктура. Так, в школе, на склоне которой проходят соревнования, созданы все условия для того, чтобы заниматься спортом и достигать серьезных успехов. Кроме того, учреждение имеет выгодное расположение в черте города, в то время как практически все курорты в России находятся в отдалении от населенных пунктов, и спортсменам приходится долго до них добираться», - отметил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

Заместитель министра спорта отметил высокий потенциал региона в части развития разных видов спорта, в особенности зимних, и спортивного туризма. Познакомиться ближе с деятельностью учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов, он смог на встрече с директорами спортшкол Мурманской области. В формате живого диалога участники обсудили траекторию развития профессионального спорта, а также наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются руководители и сотрудники учреждений. Участие в беседе и церемонии открытия принял заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и вице-президент Российской Федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов.

«В 2023 году мы празднуем столетие со дня образования органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Для нас это значительная и знаменательная дата, когда мы чествуем чемпионов и всех тех, кто развивает физическую культуру и спорт. Уверен, Мурманская область сохранит и традиции воспитания и подготовки мужественных, сильных и смелых людей, которые принесут много славы Российской Федерации», – подчеркнул Алексей Морозов.

Накануне на спортивном склоне Кировской СШОР прошли первые старты соревнований серии PRO. Сильнейшие горнолыжники страны сражались за звание лучших в слаломе-гиганте. Призовые места распределились следующим образом: первое место завоевал Павел Трихичев, серебро – у Александра Андриенко, бронза – у Дмитрия Пышкина. Среди женщин лучший результат показала Юлия Плешкова, второе место заняла Виталина Гирина, третье – Анастасия Горностаева.

Серия профессиональных соревнований «Серия PRO» создана Российской Федерацией горнолыжного спорта для популяризации и повышения зрелищности данного вида спорта. Соревнования в слаломе и слаломе-гиганте принимают Мурманская и Челябинская области, а также Алтайский край. Награды победителям в Кировске вручили исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Национальная горнолыжная лига» Светлана Новикова, вице-президент Российской Федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов и директор Кировской СШОР Екатерина Дружинина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для спортсменов и болельщиков в праздничный вечер провели лотерею, организовали работу полевой кухни, где угощали ухой по-саамски и горячим чаем, а также различных интерактивных площадок, на которых можно было отправить открытку в любую точку страны или узнать больше об истории Лапландии и красоте северной природы. На сцене у Кировской СШОР с творческими номерами выступили коллективы Кировского дворца культуры.

Трансляции соревнований Кубка России проходят в прямом эфире на канале Российской Федерации горнолыжного спорта.

Фото: https://gov-murman.ru