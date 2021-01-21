В Кировске стартовали состязания лыжников. Появились первые победители

На Южном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр» стартовали соревнования по горнолыжному спорту - чемпионаты Северо-западного федерального округа и Мурманской области. Кировск традиционно принимает атлетов для выступления в скоростных дисциплинах, дальше эстафета будет передана Полярным Зорям, где пройдёт технический этап. Более 50 спортсменов из Мурманской, Ленинградской областей и Карелии разыграют шесть комплектов медалей в скоростном спуске, супергиганте и суперкомбинации.

20 января спортсмены вышли на старт скоростного спуска в трудных погодных условиях. По итогам соревнований победителями и призёрами чемпионата СЗФО стали:

1 место – Вероника Гавриш, Апатиты, Кировская СШОР;

2 место – Арина Голубева, Мончегорск;

3 место – Анастасия Минаева, Кировск, Кировская СШОР;

1 место – Антон Крук, Мончегорск;

2 место – Никита Петренко, Мончегорск;

3 место – Виталий Тихомиров, Карелия.

Победителями и призерами чемпионата Мурманской области стали:

1 место – Арина Голубева, Мончегорск;

2 место – Вероника Гавриш, Апатиты, Кировская СШОР;

3 место – Виталия Казакова, Мончегорск;

1 место – Антон Крук, Мончегорск;

2 место – Никита Петренко, Мончегорск;

3 место – Леонид Насрулаев, Кировск, Кировская СШОР.

Сегодня, 21 января, пройдут соревнования в супергиганте.

Кроме того, с 19 по 24 января Кировск принимает чемпионат России по горнолыжному спорту (спорт глухих). 40 атлетов – мужчины и женщины старше 16 лет – представляют Камчатский край, Сахалинскую, Московскую, Ленинградскую и Тамбовскую области, Башкортостан и Удмуртию.

Среди участников – российская горнолыжница Елена Яковишина, выступающая одновременно в спорте здоровых и с 2016 года в спорте глухих. Специализируется в скоростных дисциплинах горнолыжного спорта. Участница Олимпийских игр в Сочи, чемпионка России. Мастер спорта международного класса. Трёхкратная чемпионка мира и двукратная вице-чемпионка мира в спорте глухих 2017 года. На XIX зимних Сурдлимпийских играх в Италии в 2019 году в пяти видах программы Елена Яковишина завоевала четыре золотые и одну серебряную награды. Это рекордное достижение для российского горнолыжного спорта за всю историю Сурдолимпийских игр. В январе 2020 года хибинские склоны стали для Елены «золотыми» - спортсменка стала абсолютным победителем Чемпионата России по горнолыжному спорту (спорт глухих).

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, в программе чемпионата все дисциплины горнолыжного спорта. Так, 20 января состоялись соревнования по скоростному спуску (официальная тренировка скоростного спуска прошла накануне); 21 января - супергигант; 22 января – суперкомбинация; 23 января – слалом; 24 января - гигантский слалом. Старт в 12.00. Соревнования проходят на Южном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр».

Организаторы чемпионата: Министерство спорта России, Сурдлимпийский комитет России, Общероссийская спортивная федерация спорта глухих, Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области, региональный Центр спортивной подготовки.

Также в Кировске на лыжном стадионе «Тирвас» проходит первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. В нем принимают участие около 100 спортсменов 17-18 лет из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа. Спортсмены будут соревноваться в гонке свободным стилем на 10 и 15 км, классическим стилем 5 и 10 км, а также в эстафетах 4х3 км и 4х5 км. Начало соревнований в 11.00.