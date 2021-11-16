В Кировске стартует Кубок России по горнолыжному спорту. Значимые соревнования – 1, 2 этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом-гигант и слалом пройдут по 21 ноября на склоне Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Соревнования носят всероссийский статус и участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны в возрасте от 16 лет и старше, в том числе члены сборной команды России по горнолыжному спорту. Всего заявлено к участию 66 юношей и 58 девушек.

Помимо северян, в Кубке примут участие представители из 15 регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Кемеровская область, Сахалинская область, Камчатский Край, Алтайский край, Хабаровский край, Красноярский край.

Как сообщает региональное Министерство спорта, судейский состав имеет всероссийскую категорию и опыт судейства на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на олимпийских играх. Технический делегат, председатель судейской коллегии – Вадим Шаньгин, рефери – Алексей Орлов, а главный судья соревнований – Екатерина Дружинина, директор Кировский школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Соревнования проходят под эгидой FIS - Международной федерации лыжного спорта.