В Кировске стартует традиционный городской конкурс «Наряжаем ёлку вместе»

Каждый житель Кировска может поучаствовать в украшение городских ёлок. Возраст участников не ограничен. Конкурс проводится с 3 ноября по 16 декабря.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, работы можно приносить в молодёжное пространство «СОПКИ Хибины» по адресу: ул. Хибиногорская, 30. Время приёма поделок: вторник-пятница - с 13.00 до 21.00, суббота - с 10.00 до 21.00, воскресенье - с 12.00 до 20.00, понедельник – выходной день.

Игрушки должны быть из прочных материалов, которые выдержат капризы северной погоды. Размер игрушек - от 35 до 75 см.

Победителей ждут памятные дипломы.

Номинации: самая сказочная игрушка; лучшая семейная игрушка; самая оригинальная игрушка и символ года – 2023.

На каждой игрушке необходимо прикрепить этикетку с информацией об авторе (или нескольких авторах), указав: фамилию и имя автора; возраст; название работы; организацию, класс, учебное объединение, группу; номинацию; контактный телефон.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266859%2Falbum-148376343_00%2Frev