В Кировске стартуют состязания лыжников

С 20 по 23 января на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» в Кировске состоятся чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту, они проводятся в Заполярье с 2012 года. В этом году в состязаниях по скоростным дисциплинам примут участие около 50 спортсменов 2004 года рождения и старше из Мурманской и Ленинградской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Начало соревнований в 12.00. Церемония награждения состоится 23 января в 14.30.

Одновременно с зональными соревнованиями на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» стартует чемпионат России по горнолыжному спорту среди глухих, который пройдет в Мурманской области уже в третий раз. Бороться за звание сильнейших в скоростных и технических дисциплинах будут около 45 спортсменов из Камчатского, Красноярского края, Сахалинской, Тамбовской, Московской, Ленинградской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Москвы и Санкт-Петербурга.

Начало соревнований в 11.00.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодежной политики, с 20 по 24 января на лыжном стадионе «Тирвас» пройдет первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов 17-18 лет из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа. Спортсмены будут соревноваться в гонке свободным стилем на 10 и 15 км, классическим стилем 5 и 10 км, а также в эстафетах 4х3 км и 4х5 км.

Начало соревнований в 11.00. Церемонии награждения пройдут 20 января в 11.50 и 13.30, 21 января в 15.00, 23 и 24 января в 11.50 и 13.30.