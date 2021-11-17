В Кировске стартуют всероссийские лыжные соревнования «Хибинская гонка»

С 17 по 21 ноября в Кировске на лыжном стадионе «Тирвас» МАУ СОК «Горняк» пройдут всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка». Соревнования являются традиционными в Заполярье. Каждый год «Хибинская гонка» фактически открывает большой соревновательный лыжный сезон в России.

Спортсмены будут соревноваться в спринте свободным стилем на дистанции 1,5 км, индивидуальной гонке свободным и классическим стилями. Мужчины пробегут дистанцию 10 км, женщины – 5 км.

В стартах примут участие около 400 спортсменов из более чем 20 регионов страны.

Значимое спортивное событие было подготовлено Министерством спорта Мурманской области и совместно с региональным Центром спортивной подготовки, администрацией города Кировска и компанией «ФосАгро».