Мурманская область. Арктика (16+)15.08.21 10:00
В Кировске строятся конюшня и тренировочная площадка для экопарка
В Кировске в рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» продолжается создание экопарка на базе конного клуба «Ласточка». Ход работ на объекте проверил и.о. строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
«До конца года здесь должны появится конюшня для пяти лошадей и тренировочная площадка. Подрядчик уже проложил коммуникации и готовит фундамент для будущего здания», – отметил Алексей Грачиков.
Работы ещё много: строительство навозохранилища, возведение стен конюшни и устройство ее кровли, а также ограждений тренировочного поля и наружного освещения, сообщает региональное Министерство строительства.
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