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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.20 11:00

В Кировске три организации планируют провести сокращение персонала

Как сообщает Центр занятости населения Кировска, на 30 июня текущего года число вакансий, заявленных в МГОБУ ЦЗН г. Кировска составило 293 ед. (в т.ч. –  22 ед. – квотируемые рабочие места для инвалидов). Всего за шесть месяцев текущего года трудоустроены 578 человек, из них: инвалиды – 10 человек, граждане предпенсионного возраста - 15  северян.

С начала 2020 года обратилось за содействием в трудоустройстве – 25 инвалидов. Трудоустроено 10 человек (что составляет 40% от обратившихся граждан данной категории) из них 1 человек на квотируемое рабочее место.

В июне этого года в ЦЗН г. Кировска поступили сообщения о высвобождении работников из Мурманской таможни (о предстоящем высвобождении с 1.10.2020 г. - 3 человека), УПФР в г. Апатиты Мурманской области (межрайонное) сообщило о предстоящем высвобождении с 1 октября 10 работников и ФГБОУ ВО «МГТУ» сообщил о предстоящем высвобождении с 17 августа - 3 человек.

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