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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.21 10:00

В Кировске уборка снега продолжается в круглосуточном режиме

С начала зимнего сезона дорожной службой Центра материально-технического обеспечения Кировска вывезено свыше 120 тысяч кубометров снега. Город убирается круглосуточно. Именно такой подход даёт возможность сохранять порядок, сообщает администрация муниципалитета.

Вчера в дневную смену на линию вышли 9 единиц техник и 43 оператора ручного труда. Дорожники ЦМТО проводят расчистку, отгрузку, подсыпку проезжей части и пешеходных зон, расчищают лестницы и автобусные остановки, следят за состоянием городских проездов. Количество техники на дорогах зависит от погоды и объёма работ. К расчистке удалённых посёлков привлечены подрядчики. Работу коммунальщиков в ежедневном режиме проверяет руководство города во время обходов, которые проводятся и выходные дни.

«Зима в Кировске ещё не закончилась, впереди много работы. Нужно стремиться к тому, чтобы в любую погоду кировчанам было комфортно передвигаться по городским улицам и тротуарам», – отметил глава администрации Юрий Кузин.

За обстановкой во дворах наряду с руководством города тщательно следят специалисты отдела муниципального контроля. Сейчас основной упор сделан на вывоз снега с придомовых территорий и подсыпку пешеходных зон во дворах. С начала зимнего сезона управляющими компаниями было вывезено свыше 36 тысяч кубических метров снега и около четырёх тысяч кубометров за минувшую неделю.

«Низкие температуры, которые установились в Кировске, не позволяют в полной мере убрать накат, поэтому мы выставляем требования по подсыпке. Также делаем упор на состоянии кровель. В Кировске 274 дома из них 47 имеют скатные крыши, которым мы уделяем особое внимание. Наледи практически нигде нет, ведутся работы по освобождению кровель от снега», – прокомментировал состояние придомовых территорий начальник отдела муниципального контроля Антон Солнцев.

В целом погода позволяет управляющим компаниям вести работу в штатном режиме. В случае замечаний со стороны отдела муниципального контроля в адрес коммунальщиков выставляются требования.

 

 

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