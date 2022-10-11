В Кировске устанавливают 18 светодиодных дорожных знаков

Знаки «Пешеходный переход» с внутренней подсветкой подключат по следующим адресам: улица Кондрикова, 3а (молодёжный центр «ДРОЗД-Хибины»); проспект Ленина, 5 (МВЦ КФ АО «Апатит»); проспект Ленина, 37; проспект Ленина, 13 (библиотека им. Горького); улица Солнечная, 1; улица Комсомольская, 1; улица Хибиногорская, 33; проспект Ленина, 30 (переход к горбольнице); Апатитовое шоссе, 19а.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, на лицевую часть знака нанесена световозвращающая плёнка, которая позволяет увидеть конструкцию в тёмное время суток даже при выключенной подсветке.

В прошлом году администрация Кировска установила 20 современных дорожных знаков для снижения аварийности на дорогах.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266462%2Falbum-148376343_00%2Frev