В Кировске устанавливают новые остановочные комплексы с подогревом скамеек

Замена проходит по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и при поддержке компании «ФосАгро».

С 25 по 29 декабря работы по замене павильонов проводятся по следующим адресам: улицах Солнечная (в направлении Кировска и Апатитов); Больничный городок; Администрация; Ледовая арена; Почта; Улица Олимпийская (конечная); Проспект Ленина, 38 (в направлении Апатитов); Проспект Ленина, 39 (в направлении Кировска).

Современные модульные павильоны полностью отвечают климатическим условиям на Крайнем Севере: они выполнены из прозрачного поликарбоната толщиной 10 мм, оснащены инфракрасными обогревателями, подогревом скамеек, а также подсветкой.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, работы по установке новых павильонов в Кировске будет продолжена в следующем году.

Фото: https://gov-murman.ru