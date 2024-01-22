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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.24 13:30

В Кировске в Центре обслуживания клиентов северяне смогут оплатить электроэнергию по наличному и безналичному расчёту

В Кировске в Центре обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск (ул. Мира, 2) заработала касса по приёму платежей. Теперь клиенты смогут оплатить услугу по электроснабжению наличными денежными средствами или безналичным способом без комиссии. Денежные средства сразу же зачисляются на лицевой счёт клиента.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, развитие сквозных технологий - стратегически важный инструмент формирования производственно-технологических процессов. Повышение эффективности работы направления является одним из шести приоритетов, которые обозначил Президент России Владимир Путин.

«Поддерживая высокие стандарты качества клиентского сервиса, компания стремится предоставить широкий функционал в центрах обслуживания. Удобство и комфорт клиентов имеют приоритетное значение, поэтому абсолютно закономерным и логичным шагом стало открытие в ЦОКе кассы по приёму платежей. Статистика показывает, что в среднем 61% платежей за потребленную электроэнергию клиенты осуществляют за наличный расчёт в кассах, расположенных в центрах обслуживания клиентов», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Также в целях экономии личного времени клиенты компании могут оплатить услуги через мобильное приложение «АтомЭнергоСбыта» или «личный кабинет» на сайте atomsbt.ru.

Напомним, что кроме Кировска кассовое обслуживание осуществляется ещё в десяти центрах обслуживания клиентов филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

 

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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