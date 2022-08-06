В Кировске в доме №46 по улице Олимпийской установлены два современных теплоцентра

Здесь также будет смонтирован узел учёта тепловой энергии и теплоносителя, а также заменены трубопроводы холодного и горячего водоснабжения и запорная арматура.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, этот дом по решению собственников участвует в проекте энергоэффективности, который успешно реализуется в Кировске при поддержке компании «ФосАгро».

18 домов Кировска и Титана уже перешли на закрытую систему теплоснабжения. До конца года планируется установить энергоэффективное оборудование ещё в семи домах.

– Есть уверенность, что до конца года все работы будут выполнены качественно и в полном объёме, несмотря на сложности, которые возникают с поставками технологического оборудования и в целом в экономике, – прокомментировал глава администрации Юрий Кузин.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264990%2Fwall-148376343_54402