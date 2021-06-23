В Кировске в этом году появится экопарк

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, к выполнению работ приступила компания ООО «Гранд Электро» из Мурманска. Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МКУ «Управление Кировским городским хозяйством».

С компанией заключён муниципальный контракт на сумму более 13 миллионов рублей.

Экопарк появится за счёт модернизации существующего конного клуба «Ласточка».

Участок строительства площадью более 8 гектаров расположен в городе Кировск, на улице Ботанический сад. Территория участка с севера ограничена автодорогой, западная часть граничит с объектом культурного наследия – Полярно-альпийским ботаническим садом.

Согласно аукционной документации подрядчику необходимо построить здание для содержания пяти лошадей, тренировочное поле, навозохранилище, сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также необходимо оборудовать наружное освещение, озеленить и благоустроить территорию.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2021 года.