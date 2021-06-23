Во всех центрах занятости населения Мурманской области 24 июня откроется «горячая линия»Святоносский маяк стал объектом культурного наследия федерального значения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.06.21 15:30

В Кировске в этом году появится экопарк

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, к выполнению работ приступила компания ООО «Гранд Электро» из Мурманска. Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МКУ «Управление Кировским городским хозяйством».

С компанией заключён муниципальный контракт на сумму более 13 миллионов рублей.

Экопарк появится за счёт модернизации существующего конного клуба «Ласточка».

Участок строительства площадью более 8 гектаров расположен в городе Кировск, на улице Ботанический сад. Территория участка с севера ограничена автодорогой, западная часть граничит с объектом культурного наследия – Полярно-альпийским ботаническим садом.

Согласно аукционной документации подрядчику необходимо построить здание для содержания пяти лошадей, тренировочное поле, навозохранилище, сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также необходимо оборудовать наружное освещение, озеленить и благоустроить территорию.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2021 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«У вас будет ребёнок». Художественный сериал, 3 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Потребительские цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают рост-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 50 копеек, евро теряет 35 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика