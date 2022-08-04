В Кировске во время ремонтных работ во дворе дома на улице Олимпийская организуют и пешеходный переход

В Кировске ремонт двора на улице Олимпийской, 53а — пример комплексного подхода к благоустройству.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, администрация города Кировска не ограничилась заменой асфальта и организацией автостоянки. Уже начались работы по прокладке тротуара до пешеходного перехода к Хибинской гимназии.

— Передвижение жителей близлежащих домов станет более комфортным и безопасным, — прокомментировал первый заместитель главы администрации Александр Николаев.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264975%2Fwall-148376343_54322