В Кировске во время реставрации была обнаружена капсула с обращением ветеранов к «кировчанам третьего тысячелетия»

В Кировске при проведении реставрации Памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, была обнаружена капсула с обращением ветеранов к «кировчанам третьего тысячелетия».

По данным Кировского историко-краеведческого музея обращение посвящено 100-летию Победы в Великой Отечественной войне. Капсула была заложена 9 мая 2000 года. Место закладки не было никак обозначено.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, капсулу оставят на том же месте, только теперь будет установлена ещё и табличка с памятной надписью.

А в это время в Центральной городской библиотеке для «Стены памяти» в Кировске уже собрано более 220 фотографий участников Великой Отечественной войны. Когда будет собрано достаточное количество фотографий, разработают макет будущей «Стены памяти».

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265164%2Fwall-148376343_54904