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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 16:00

В Кировске военизированный горноспасательный отряд получил символический ключ от здания будущего учебно-тренировочного центра

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в город Кировск принял участие в совещании, посвящённом созданию военизированного горноспасательного отряда МЧС России, дислоцирующегося на территории Мурманской области.

В своем вступительном слове глава региона отметил, что для Мурманской области все, что касается спасателей, является принципиально важным аспектом.

«На территории региона дислоцируются такие компании, как «Апатит», «СЗК», «Норникель». Это не только успешные работодатели, но и поставщики стратегически важной для экономики нашей страны продукции», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, обеспечить все условия для безопасного труда сотрудников горнодобывающих предприятий — принципиальная задача.

«Создание единого отряда в Мурманской области позволит увеличить количество людей, улучшить материально-техническую базу, сделать гороноспасательную службу в нашем регионе ещё сильнее. Это принципиально важно для безопасности работников предприятий, а также для обеспечения защищённости наших технологических интересов», — подчеркнул Андрей Чибис.

Заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России Константин Кондаков отметил, что развитие горноспасательного дела и служб всегда было неразрывно связано с развитием и становлением горнодобывающей промышленности.

«Комплексный и системный подход ФГУП «ВГСЧ» МЧС России позволил качественно повысить уровень готовности, обеспечить универсальную оснащенность, подготовленность для ликвидации любых видов масштабных аварий на объектах ведения горных работ», — подчеркнул он.

Генеральный директор ФГУП «ВГСЧ» МЧС России Николай Медведев сообщил, что оперативное подразделение отряда на данный момент полностью укомплектовано.

«Люди обучены. Они получили необходимое образование, лицензии и разрешения, а также аттестовались на горноспасателей», — заключил он.

В завершение Андрей Чибис вручил ключ от служебного здания военизированного горноспасательного отряда. А также поблагодарил руководство МЧС России, Главного управления МЧС России по Мурманской области, ФГУП «ВГСЧ» МЧС России и горнодобывающие организации за проделанную работу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона посетил выставку горноспасательной и пожарной техники. На ней были представлены аварийно-спасательные автомобили, предназначенные для оперативной доставки специалистов и оборудования к местам ликвидации чрезвычайных ситуаций; а также различная аппаратура и устройства, позволяющие оказать помощь пострадавшим.

Фото: https://vk.com/arctictv51

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