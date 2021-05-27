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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 14:00

В Кировске введён в эксплуатацию горнолыжный подъёмник для школы олимпийского резерва

В Кировске введён в эксплуатацию горнолыжный подъёмник для школы олимпийского резерва специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, который был построен в рамках национального проекта «Демография».

Все работы на объекте были сделаны в срок. Подрядчик выполнил железобетонные фундаменты под приводную и обводную станции, а также под опоры канатной дороги, смонтировал непосредственно сами опоры, помещение для операторов и приводную и отводную станции, а также систему наружного освещения. Кроме того, была построена инженерная защита и выполнено водоотведение. Из-за сложной эпидемиологической ситуации специалисты из Словакии и Чехии смогли приехать и провести пуско-наладочные работы только весной 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство строительства, протяженность канатной дороги – 765 метров. В час горнолыжный подъёмник готов обслужить порядка 1600 человек.

«После того, как горнолыжный подъемник проверили специалисты Ростехнадзора и были оформлены все документы, он был введен в эксплуатацию. Объект получился уникальный, поскольку горнолыжный подъёмник построен для нужд спортивной школы Кировска, а не для коммерческого использования. Надеемся, что с таким оснащением юные спортсмены добьются высоких успехов и прославят Мурманскую область не только в России, но и в мире», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

 

 

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