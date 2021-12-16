В Кировске введена в эксплуатацию новая станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод

В Кировске полностью завершено строительство станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях канализации №2. Состоялось комплексное опробование станции, и сегодня подписан приказ о вводе объекта в эксплуатацию. Новую станцию осмотрел вице-губернатор Юрий Сердечкин.

«Установлено уникальное оборудование. В этом смысле наше предприятие АО «Апатитыводоканал» идёт на шаг впереди многих других. Обеспечить людей чистой водой – крайне важная задача, но при этом не менее важно и сложно вернуть эту воду в природу чистой. Строительство такой станции ультрафиолетовой очистки – это шаг вперед навстречу «зелёной» Арктике. На строительство было потрачено 56 миллионов рублей. Сброс сточных вод идет в реку Белая, а оттуда вода поступает в озеро Имандра. После введения станции в эксплуатацию эти водоемы станут существенно чище», – отметил вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, строительство станции началось весной и завершилось в декабре 2021 года. Был выполнен большой объём работ: из пятна застройки вынесены низковольтные электрические линии, построено здание станции, подведены инженерные коммуникации, установлено технологическое оборудование, непосредственно предназначенное для УФ-обеззараживания сточных вод, проведены пуско-наладочные работы. Работа станции значительно повысила экологическую безопасность района.

«Считаю, что АО «Апатитыводоканал», администрация муниципалитета и подрядчики с поставленной задачей справились. Сейчас станция включена в технологический цикл и работает в штатном режиме», – подытожил Юрий Сердечкин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431470/#&gid=1&pid=3