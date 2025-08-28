В Кировске завершается реконструкция кинотеатра «Большевик»

В Кировске завершается реконструкция первого хибиногорского кинотеатра «Большевик», которая проходит в рамках государственной программы Мурманской области «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить!». Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Подрядчику остались буквально последние штрихи для завершения строительных работ: это окрасочные работы фасада и монтаж стеклянных навесных козырьков. Сейчас в кинотеатре активно идёт установка современного оборудования и его наладка. В рамках реконструкции выполнен большой объём работ, и жители и гости Кировска будут приятно удивлены его преображением», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Так в помещении планетария уже смонтирован купольный экран, устанавливаются кресла и специальные панели по периметру помещения, идёт настройка оборудования. Во всех четырёх кинозалах уже уложен ковролин, установлены кресла и ведутся работы по подключению оборудования в помещении кинопроекционной. На втором этаже ведутся работы по установке детского игрового оборудования.

Первый хибиногорский кинотеатр «Большевик» обещает стать настоящим местом притяжения для северян, уверены в Министерстве строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552381/#&gid=1&pid=2