В Кировске завершён капитальный ремонт ещё двух крыш МКД

В 2022 году в Кировске приведут в порядок сразу 8 многоквартирных домов. Ход работ на объектах проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«На сегодняшний день в Кировске уже завершён капитальный ремонт 5 многоквартирных домов, в том числе лично приняла работы по двум крышам на улицах Мира, 4 и Кирова, 21. Обе кровли скатные и давно требовали капремонта. Подрядчик заменил утеплитель и необходимые элементы стропильной системы, смонтировал новое долговечное фальцевое покрытие. Все работы выполнены строго в срок. Теперь задача управляющей компании – качественно и бережно содержать новые крыши», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, также продолжается капитальный ремонт двух крыш и одного фасада на улице Хибиногорской. Техническая готовность этих объектов в среднем 50%. Однако у подрядчиков еще есть время, чтобы нарастить темпы и завершить работы в срок.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265337%2Fwall-148376343_55126