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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 17:00

В Кировске завершён капитальный ремонт крыши дома №17 на улице Мира

В Мурманской области, несмотря на зиму, продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, например, после капремонта крыши комиссией во главе с генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлией Барсуковой принят дом №17 на улице Мира в Кировске.

«В региональной программе капремонт крыши этого жилого объекта был запланирован на 2038-2040 годы. Однако комиссией при Министерстве строительства Мурманской области на основании заявления о переносе сроков и подтверждающего комплекта документов было принято решение о проведении этих работ в 2021-2022 годах. С учётом конкурсных процедур и разработки проектной документации сами строительно-монтажные работы пришлось проводить в зимний период. Жители проголосовали за такое решение. Во избежание многочисленных залитий квартир подрядчик не стал вынимать существующий утеплитель. Перед принятием этого решения был произведён теплотехнический расчёт, а также расчёт нагрузки на перекрытия», - отметила Юлия Барсукова.

За 2,5 месяца в сложных погодных условиях подрядчик на площади в 820 кв. метров выполнил комплекс работ по устройству деревянного каркаса, смонтировал утеплитель и гидро-ветрозащитную плёнку, а также сборную стяжку и наплавляемое покрытие в два слоя. По периметру кровли было установлено новое кровельное ограждение длиной 136 п. метров. На сегодняшний день все работы завершены.

Как сообщает региональное Министерство строительства, современные технологии позволяют капитально ремонтировать крыши даже в зимних условиях. Скатные кровли после снятия старого покрытия закрываются специальной пленкой, чтобы избежать протечек, а чтобы жилицы не мёрзли, утеплитель будут менять в последнюю очередь. На плоских крышах также предпринимаются превентивные меры – убираются дефекты покрытия и делается дополнительный слой наплавляемого покрытия, а затем формируется каркас.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438570/#&gid=1&pid=1

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