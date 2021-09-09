В Кировске завершено строительство административно-спортивного комплекса горнолыжной спортшколы

Губернатор Андрей Чибис отчитался перед федеральным правительством о готовности административно-спортивного комплекса Кировской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу. Школа стала одним из 16 спортивных объектов в 13 регионах страны, созданных по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» и нацпроекту «Демография» и запущенных одновременно в рамках проходящего в Казани международного форума «Россия – спортивная держава».

Андрей Чибис подключился к форуму по каналам видеосвязи из нового батутного зала школы.

Глав регионов и руководителей объектов приветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Спортивная отрасль в стране развивается, у нас много регионов, которые в этом году запустили инфраструктурные спортивные комплексы. Правительство продолжит эту работу, в том числе в малых населённых пунктах, потому что это платформа для обеспечения здоровья наших граждан», – подчеркнул вице-премьер.

Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил руководство регионов и строителей за содействие в реализации федеральных проектов.

«Важнейшая задача, которую мы вместе решаем, – создание максимально комфортных и доступных условий для граждан нашей страны для занятий спортом», – отметил министр.

Андрей Чибис в своём выступлении акцентировал внимание на масштабе события для региона.

«Мы находимся во вновь построенном комплексе для наших юных спортсменов. Рядом построен подъёмник – 765 метров, системы искусственного оснежения и освещения горнолыжной трассы. По сути, мы возрождаем сегодня горнолыжную школу в Кировске, некогда славную своими высокими достижениями. Всё это находится рядом с активно развивающимся туристическим горнолыжным комплексом «Большой Вудъявр», куда инвестируют наши партнёры из «ФосАгро». И в совокупности Кировск становится своеобразной горнолыжной столицей России. Огромное спасибо Минспорту и федеральному правительству за поддержку!», – сказал губернатор.

Почётным гостем церемонии в Кировске стал вице-президент Федерации горнолыжного спорта России Валерий Цыганов, который высоко оценил возможности обновлённой ДЮСШ.

«Этот комплекс – один из лучших в стране. У школы есть свой подъёмник, система искусственного оснежения и корпус с набором различных спортивных залов. Здесь есть возможность организовать полноценные тренировки по горнолыжному спорту. Мы очень рады, что Кировск после долгого перерыва возвращается в горнолыжную «семью». Федерация уже включила в проект календарного плана Минспорта России набор соревнований, которые здесь будут проходить. Мы очень хотим, чтобы уже в ноябре здесь состоялись соревнования Кубка России. И мы запланировали тренировочный процесс национальной сборной здесь, в Кировске», – сообщил Валерий Цыганов.

Спортшкола в Кировске полностью готова к приёму ребят. В ближайшее время будет получено заключение госэкспертизы, и юные горнолыжники смогут заниматься в новых, небывалых ранее условиях.

Помимо ДЮСШ, в рамках визита в Кировск Андрей Чибис осмотрел молодёжно-культурный центр «ДРОЗД-Хибины», открытый в апреле текущего года в рамках программы «ФосАгро» «ДРОЗД» («Детям России – образование, здоровье и духовность»). Всего под эгидой АНО «ДРОЗД-Хибины» в Кировске и Апатитах действуют 25 секций, в которых занимаются более 2400 детей и подростков от 4 до 18 лет под руководством 50 инструкторов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в здании центра в Кировске размещаются 4 спортивных зала (зал художественной гимнастики, он же большой игровой, зал самбо, тренажёрный зал и зал хореографии), а также волонтёрский центр, оздоровительно-восстановительный центр и центр военно-патриотической подготовки со стрелковым тиром.

«Хочу поблагодарить коллег из «ФосАгро», это действительно очень достойный центр. Был здесь почти год назад, когда здесь была стройка, и есть возможность сравнить «было-стало». Сейчас это современный объект, который является важным элементом спортивной инфраструктуры в городе Кировске», – резюмировал увиденное губернатор.