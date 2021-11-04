В Кировске завершено строительство системы оснежения для горнолыжных трасс

В Кировске введена в эксплуатацию система оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона горы Айкуайвенчорр. Об этом сообщила начальник управления по реализации проектов по обеспечению жильем и программ капитальных ремонтов Министерства строительства Мурманской области Александра Карпова.

«Подписано заключение о соответствии строительным нормам и требованиям системы оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона горы Айкуайвенчорр. Ее протяженность 4,6 километра, а площадь оснежения 18,7 гектара. Новая система оснежения позволит значительно продлить горнолыжный сезон в Кировске и привлечь в город еще больше туристов», - отметила Александра Карпова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, система оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона горы Айкуайвенчорр построена в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата». Строительно-монтажные работы длились всего 10 месяцев.