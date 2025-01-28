В Кировске завершились чемпионат и первенство Мурманской области по горнолыжному спорту

В Кировске состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по горнолыжному спорту. Состязания проходили на трассах Кировской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу с 20 по 25 января. Бросить вызов соперникам решили почти 50 спортсменов из Мурманска, Кировска и Мончегорска. В рамках региональных соревнований спортсмены состязались в дисциплинах «скоростной спуск», «супер-комбинация» и «супер-гигант».

В «скоростном спуске» самыми быстрыми оказались Эвелина Комягина и Дмитрий Сапов. На втором месте Софья Иванова и Савелий Абакумов. На третьем месте Ольга Лузина и Константин Шаллоев.

Золотые медали в «супер-комбинации» завоевали Софья Иванова и Владислав Беляков. На втором месте Эвелина Комягина и Дмитрий Сапов. На третьем месте Ольга Лузина и Савелий Абакумов.

«Супер-гигант» принес победу Эвелине Комягиной и Савелию Абакумову. «Серебро» завоевали Софья Иванова и Дмитрий Сапов. Бронзовые призёры – Ольга Лузина и Владислав Беляков.

Как сообщает региональное Министерство спорта, следующее первенство Мурманской области по горнолыжному спорту проведут в Кировске с 8 по 13 февраля.

Главными задачами проведения соревнований являются повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд Мурманской области в 2025 году и участие официальных спортивных соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, а также подготовка спортивного резерва.

Фото (Кировская СШОР: горнолыжный спорт и фристайл): https://gov-murman.ru/info/news/