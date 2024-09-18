В Кировске завершились дорожные работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Ремонт дорог и тротуаров прошёл за счёт средств областного и местного бюджетов, а также при финансовой поддержке компании «ФосАгро».

В этом году подрядчики провели строительные работы на участке автодороги на улице Олимпийской, от поворота на Советской Конституции до ул. Солнечная («Серпантин»). Привели в порядок участок автодороги по ул. Кондрикова, отремонтировали разворотную площадку отстоя автобусов на ул. Ленинградской, участок автодороги, включая 3 путепровода, 2 моста от центральной почты до проходной Кировского рудника.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, дорожники сделали участок улично-дорожной сети по ул. Юбилейной (устройство остановочного пункта), тротуар от дома №1 по просп. Ленина до дома №10 по ул. Мира и тротуар от дома №1 по ул. Кондрикова до дома № 14 по ул. Юбилейной. В числе отремонтированных дорожных объектов – перекресток по ул. Советской Конституции и межквартальный проезд по ул. 50 лет Октября (от дома №14 по ул. Юбилейной до дома №33 по ул. 50 лет Октября).

В этом году по плану «На Севере – жить» помимо основных дорог отремонтировали межквартальный проезд по 50 лет Октября, выполнили реконструкцию тротуара, учли пожелания жителей, сделали парковочные места и пешеходные переходы.

В качестве дорожного покрытия использовали щебёночно-мастичный асфальт, который отличается особой прочностью и соответствует погодным условиям. Строительные работы завершены. В настоящее время на тротуаре по юбилейной подрядчик завершает работы по обустройству водоотводящих лотков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/