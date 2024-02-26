В Кировске завершились финальные соревнования XII зимней Спартакиады учащихся по ски-альпинизму

На склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу провели финальные соревнования XII зимней Спартакиады учащихся по ски-альпинизму. За победу боролись 28 участников из шести регионов России. Это команды из Камчатского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской и Ростовской областей. Сборную команду Мурманской области представляли Евгений Старосоцкий, Владислав Шабалин, Ольга Костина, Светлана Кузьменко с тренером Екатериной Цесарской.

23 февраля спортсмены соревновались в спринте, 24 февраля всех ждали эстафеты. Борьба в спринте завершилась победой москвички Анастасии Пшеничной и Матвея Подойницына из Санкт-Петербурга. На втором месте представители Камчатского края Юлия Герцуская и Ярослав Прокофьев. На третьем месте Анна Тарасова, также спортсменка Камчатского края и Артём Королёв из Санкт-Петербурга.

В эстафетах победу одержала команда Камчатского края (Анна Тарасова и Рустам Елчян). В призёрах команда москвичей (Анастасия Пшеничная и Фёдор Никифоров) и команда Камчатского края (Юлия Герцуская и Ярослав Прокофьев).

В эстафете команда Мурманской области заняла 5 место, в командном зачёте – 4 место.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ски-альпинизм как массовый, безусловно новый вид спорта для нашего региона, да и в целом для России. Однако, отказать ему в зрелищности невозможно. Кроме того, ски-альпинизм стал олимпийским видом спорта. Подобные соревнования проводятся в рамках всероссийских спартакиад между спортсменами субъектов Российской Федерации по летним и зимним видам спорта с 2019 года. XII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года проводится по 16 видам спорта. Ещё в июле 2023 года Мурманская область была определена на конкурсной основе для проведения финала Спартакиады учащихся по альпинизму (ска-альпинизм) и II этапа Спартакиады учащихся по лыжным гонкам.

Фото: https://gov-murman.ru