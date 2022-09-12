Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 20:15
В Кировске завершилось асфальтирование автомобильных дорог по основным контрактам
В этом году отремонтировано более 3 километров дорожного полотна.
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, подрядчикам осталось нанести разметку, установить дорожные неровности и провести благоустройство. Также продолжаются работы по ремонту тротуаров.
До конца месяца планируется заасфальтировать около 2 километров пешеходных зон.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265931%2Falbum-148376343_00%2Frev
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