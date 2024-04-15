В Кировске завершился финал Кубка России по горнолыжному спорту

Лучшие горнолыжники страны встретились на склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу, чтобы забрать Кубок России.

Финальный этап Кубка России по горнолыжному спорту провели 12 и 13 апреля. В слаломе состязались 115 сильнейших спортсменов из 21 региона России от Камчатки до Заполярья.

Семëн Ефимов и Виталина Гирина из Московской области – показали лучший результат, став победителями соревнований. Серебряные медали завоевали Анастасия Горностаева из Москвы и Никита Алёхин из Камчатского края. Бронзовыми призёрами стали Екатерина Ткаченко из Москвы и Александр Хорошилов из Московской области.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, именно склон Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу дал старт соревнованиям. I этап Кубка России по горнолыжному спорту провели здесь 1 и 2 декабря 2023 года.

На этом сезон Кубка России подошёл к концу. В ближайшие два дня спортсмены будут вести борьбу в слаломе и слаломе-гиганте в рамках профессиональных соревнований «Серия PRO».

Фото: https://gov-murman.ru