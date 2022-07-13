В Кировске завершился второй сезон Школы гидов природного туризма. Он стартовал в марте 2022 года и проходил в гибридном формате: лекции для слушателей были размещены на платформе школы, а в конце июня и начале июля состоялись практические занятия.

Отбор на второй поток проходил на конкурсной основе, обучение прошли слушатели из Мурманска, Апатитов и Кировска, Никеля, Кандалакши и Москвы, в том числе сотрудники Туристского информационного центра Мурманской области, Кандалакшского природного заповедника, природного заповедника «Пасвик» и Полярно-альпийского ботанического сада.

«Экологический туризм – одно из самых популярных направлений в Мурманской области. Это увлекательный и весьма ответственный вид отдыха. Гидам, организующим экскурсию на природных объектах, необходимы не только знания о крае и его истории, но и навыки по организации и обеспечению безопасности туристов, и в особенности – понимание принципов невмешательства в естественные процессы дикой природы», – отметила генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

В преподавательский состав вошли сотрудники Кольского научного центра РАН и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, комитета по туризму Мурманской области и практикующие гиды.

На протяжении двух недель ученики школы отрабатывали на практике методику проведения экскурсий на природных территориях, закрепляли полученные знания по безопасности сопровождения групп, а также прошли курсы по психологии и первой доврачебной помощи.

Последние два дня были посвящены сдаче экзамена: выпускники превратились в экскурсоводов и должны были продемонстрировать освоенные навыки и умения – провести тематическую экскурсию, справиться с заранее организованной, но неожиданной для экзаменуемого, форс-мажорной ситуацией и завладеть вниманием группы.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Школа гидов функционирует в Кировске с 2021 года. Учебную программу повышения квалификации гидов-проводников и экскурсоводов на природных территориях разработали Ассоциация гидов-проводников и экскурсоводов Хибин совместно с Кольским научным центром РАН.

Финансовую поддержку оказали Проектный офис развития Арктики и Центр развития туризма и бизнеса города Кировска.

Фото: Григорий ИЛЬИН.