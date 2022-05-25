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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 08:45

В Кировско-Апатитском районе пройдут мероприятия, посвящённые Дню химика

В этом году День химика в России отмечается 29 мая. Однако подготовка к профессиональному празднику в Кировском филиале АО «Апатит» уже стартовала, а посвященные ему мероприятия стартовали 21 мая – в этот день во Дворце культуры города Кировска прошли межцеховые игры КВН работающей молодёжи КФ АО «Апатит». На следующий день в апатитском городском ДК состоялся праздничный концерт группы «Вокальный квартет Per4men» для ветеранов производства, а на площадках спортивного комплекса «Горняк» (г. Кировск) был организован спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Предпраздничная неделя также будет наполнена событиями. Так, 26 мая на АНОФ-2, АНОФ-3 пройдут торжественные собрания коллективов.

Основные торжества состоятся 28 мая в Апатитах. Откроет праздничный день III Апатитский велопарад, в рамках которого также пройдёт конкурс костюмов. На финише участников будут ждать традиционное чаепитие и концерт. С 10.00 до 12.00 на площади у Дворца культуры состоится велобатл – весёлые соревнования для всей семьи. Победители получат ценные призы.

В этот же день на площадке Кольского научного центра РАН состоятся научные мини-мастер-классы для детей и научное шоу. На площадке перед Дворцом культуры пройдут интерактивные представления и спектакли для детей в исполнении артистов уличных театров из Санкт-Петербурга.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кульминацией праздничного дня станет торжественная церемония, в ходе которой работникам Кировского филиала АО «Апатит» будут вручены высокие награды, а лучший обогатитель 2022 года получит ключи от автомобиля. Мероприятие начнётся в 15.00 на площади Ленина в Апатитах.

Завершит праздничный день концерт. Свое искусство жителям и гостям Хибин подарят кавер-группа «Корстон» (г. Москва), коллектив «Шоу цветных людей»» (г. Москва), танцевальная группа «Банда Ил» (г. Санкт-Петербург), а также народный артист РФ Олег Газманов.

В течение всего дня на центральных улицах и площади города будут работать торговые павильоны, террасы городских кафе и ресторанов, а также фотозоны и игровые площадки.

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