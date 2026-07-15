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Мурманская область. Арктика (16+)15.07.26 15:30

В кировском «Большевике» открылись «Лаборатория безопасности» и «Киберлаборатория» для юных северян

Заместитель министра культуры Мурманской области Юлия Гладина приняла участие в торжественном открытии интерактивных мультимедийных пространств «Лаборатория безопасности» и «Киберлаборатория» в Кировске. Мероприятие прошло на базе культурно-досугового центра «Большевик» в рамках проекта «Агенты безопасности», который реализуется компанией «ФосАгро» при поддержке Министерства обороны РФ, Росгвардии и МВД России. В церемонии открытия также приняли участие представители УМВД, МЧС, прокуратуры региона, правительства Мурманской области, депутаты областной Думы, главы Апатитов и Кировска, а также руководство компании «ФосАгро» и Кировского филиала АО «Апатит».

Так, новые пространства созданы на базе Частного учреждения культуры «Интерактивный центр ФосАгро». «Лаборатория безопасности» и «Киберлаборатория» оснащены современным мультимедийным оборудованием и предназначены для проведения интерактивных занятий с подростками от 12 до 18 лет. Их главная цель — формирование здорового образа жизни, безопасного поведения в интернет-пространстве и профилактика нехимических видов зависимости. Для каждого пространства разработаны алгоритмы противостояния актуальным угрозам: дистанционному мошенничеству, кибербуллингу, вовлечению в деструктивные группы. В настоящее время проект «Агенты безопасности» реализуется в четырёх регионах России: Вологодской, Ленинградской, Саратовской и Мурманской областях. 

«Проект «Агенты безопасности» — инициатива компании, призванная защитить самое ценное, что у нас есть, — детей. Прежде всего в киберпространстве, где сегодня сконцентрировано огромное количество угроз. В рамках мероприятий проекта сотрудники правоохранительных органов и эксперты делятся с детьми опытом и знаниями, как эти угрозы своевременно распознать и избежать их. Это воспитывает не только правила безопасного поведения в реальном и виртуальном мире, но и учит детей быть достойными гражданами своей страны», — подчеркнул генеральный директор компании «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

Напомним, «Большевик» — первый звуковой кинотеатр за полярным кругом, объект культурного наследия регионального значения. В декабре 2025 года в историческом здании после масштабной реконструкции губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл обновлённый культурно-досуговый центр, который сегодня продолжает развиваться и наполняться новыми современными площадками.

«Создание таких пространств — важный шаг в воспитании подрастающего поколения. Здесь ребята в доступной и современной форме смогут получить знания о безопасном поведении в реальной жизни и в интернете. Особенно ценно, что проект реализуется благодаря сотрудничеству бизнеса и власти: компания «ФосАгро» создаёт современные площадки для нашей молодёжи, а областное правительство поддерживает подобные инициативы в рамках народной программы «На Севере – жить!». Уверена, что «Лаборатория безопасности» и «Киберлаборатория» станут востребованными пространствами для школьников Кировска», — отметила Юлия Гладина. 

Завершилась церемония открытия командной игрой «Агенты безопасности на защите Отечества». В ней приняли участие десять детских команд из пяти городов Мурманской области, а также ребята из Саратова, Вологды и Череповца. В ходе игры они познакомились с работой специалистов ГИБДД, патрульно-постовой службы, экспертов-криминалистов, кинологов и специалистов «Агрохимбезопасности». Каждая команда прошла маршрут из десяти учебных точек, где получила новые знания и закрепила их на практике.

 

 

Фото (пресс-служба «ФосАгро»): https://gov-murman.ru/info/news/571139/#&gid=1&pid=5

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