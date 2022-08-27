В Кировском Дворце культуры состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала имени Анатолия Грабчака

«Виртуальный концертный зал» – важный проект Министерства культуры Российской Федерации, который призван формировать открытое культурное пространство в нашей стране.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, эта новая форма позволяет в режиме реального времени смотреть и слушать классические концерты, симфонические оркестры и ансамбли, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих культурных учреждений России.

— За последние десять лет в сфере развития культуры правительством России сделано гораздо больше, чем за предыдущие 30, а то и 50 лет. Ремонтируются музеи и библиотеки, приводятся в порядок концертные залы, финансируются коллективы, поддерживается кинематография. Всё это находит отражение и в жизни Кировска. Здание Дворца культуры практически полностью отремонтировано. В ближайшее время откроется выставочный зал на Юбилейной, 13. Благодаря поддержке компании «ФосАгро» и правительства Мурманской области мы начинаем проектирование и реконструкцию краеведческого музея. Планируется ремонт Дома культуры и библиотеки в посёлке Титан. Ведётся проектирование детской школы искусств имени А.С. Розанова, — отметил вчера на церемонии открытия глава администрации Кировска Юрий Кузин.

— Открытие виртуального концертного зала в Кировске даёт новые колоссальные возможности для развития культуры. Очень важно, что этот зал носит имя Анатолия Леонтьевича Грабчака, человека, который внёс очень большой вклад в развитие культуры Кировска, — подчеркнул глава администрации.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265522%2Fwall-148376343_55543