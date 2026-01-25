В Кировском филиале АО «Апатит» произошёл несчастный случай с работницей предприятия

Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено извещение о тяжёлом несчастном случае, произошедшем 21 января. Геолог участка на подземных работах пострадала в результате наезда на неё автомобиля «Mitsubishi L200», потерявшего управление.

Пострадавшей сотруднице на месте была оказана первая помощь, после чего она была доставлена в больницу для получения медицинской помощи.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование с участием государственного инспектора труда. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По итогам расследования будут приняты меры по недопущению подобных случаев в будущем.

Инспекция труда напоминает работодателям о первоочередной обязанности по обеспечению безопасных условий труда, в том числе эксплуатации транспортной техники и призывает к неукоснительному соблюдению правил безопасности всеми работниками.

