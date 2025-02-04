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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 10:15

В кировском лыжном комплексе «Тирвас» завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам: две медали завоевали заполярные лыжники

В соревнованиях приняли участие порядка 140 спортсменов со всех регионов Северо-Запада, которые боролись за восемь комплектов медалей.

Открывали соревнования гонки свободным стилем 10 км у девушек и 15 км у юношей. Среди лыжниц лучшей стала Анна Корякова из Республики Карелия, второе место заняла Юлия Орлова из Архангельской области, третье место – Мария Нагавкина из Санкт-Петербурга.

Победителем гонки свободным стилем у юношей стал Антон Дроботов из Республики Коми, на вторую ступень пьедестала поднялся Глеб Беляев из Псковской области, на третью – Андрей Пеньевской из Архангельской области.

Во второй день первенства СЗФО спортсменам предстояло сразиться в спринтерских гонках. Лучшими у девушек стали Мария Нагавкина, Диана Богаткина (обе – Санкт-Петербург) и Анна Корякова (Республика Карелия). У юношей «золото» завоевал Кирилл Опутин (Санкт-Петербург), серебро – Антон Дроботов (Республика Коми), бронзу – Эльмар Шайкамалов (Санкт-Петербург).

Кроме гонок свободным стилем лыжники также вышли на старт «классики». На дистанции 5 км у девушек победителем стала Юлия Орлова из Архангельской области, вторую строчку заняла Анна Корякова и Республики Карелия, а третью – Василиса Лозовская из Мурманской области. У юношей на дистанции 10 км копилка Кольского Заполярья также пополнилась медалью – Артём Андреев завоевал серебряную медаль, уступив только представителю Республики Коми Антону Дроботову. Бронзовую медаль получил Владислав Ожигин из Архангельской области.

Заключительный день первенства подарил болельщикам яркие эстафетные гонки. В зачёте у девушек победителем стала сборная Санкт-Петербурга, второе и третье место заняли команды Архангельской области и Республики Карелия, соответственно. В гонке юниоров золотые медали завоевали лыжники их Архангельской области, «серебро» досталось команде Санкт-Петербурга, «бронза» – квартету из Республики Коми.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка лыжного спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Согласно обновлённой стратегии до 2030 года, планируется создание центра спортивной подготовки по зимним видам спорта в Апатитско-Кировской агломерации. Большая работа проделана по обновлению инфраструктуры спортивных объектов в муниципалитетах Заполярья: проведена модернизация в спортшколах Мончегорска, Оленегорска и Ревды, а также универсальном спортзале в Снежногорске. Кроме того, выполнены работы на лыжной трассе в Заполярном и лыжной базе в Полярных Зорях.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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