В Книжной лавке «Научки» появилась новинка

«Миранда» на Мурмане: нападение англичан на Колу в 1854 году» - новая книга мурманского писателя, краеведа Владимира Сорокожердьева – третья в серии книг о страницах истории Колы. Автор подробно излагает события, случившиеся на Севере в 1854 году в ходе Крымской войны, когда английский пароход-фрегат «Миранда» совершил разбойничий вояж в Баренцевом и Белом морях, бомбардировал город Колу, разорил рыбацкие становища на Мурманском и Терском берегах, пытался атаковать Соловецкий монастырь.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, книга богато иллюстрирована. Приводятся фотографии архивных документов, публикуются воспоминания лейтенанта А.М. Брунера, руководившего обороной Колы. Автор рассказывает и о том, как события 1854 года на Мурмане воспринимались современниками и потомками, какой след оставили в культуре и искусстве.

Фото: https://vk.com/market/product/sorokozherdyev-v-v-miranda-na-murmane-napadenie-anglichan-na-kolu-v-1854-godu-44573273-13301567?z=photo-44573273_457291537%2Fmarket-44573273_13301567