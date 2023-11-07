В княжескую дружину приняли детей портовиков

Увлекательную программу на прошедших выходных подготовили для детей сотрудников Мурманского морского торгового порта родительский комитет предприятия совместно с Клубом военно-исторической реконструкции «Мидгард».

Все происходило на территории культурно-туристического комплекса «Легенды Севера», где уже на входе ребят ждали воеводы. После того как участники разбились на дружины, их ждали серьёзные испытания: перетягивание каната, фехтование мягким оружием, игра в футбол, загадки. А после – ребята учились под руководством воевод сочинять былины и пили чай со сладостями.

Закончилось мероприятие торжественным посвящением в дружинники. После всех пройденных испытаний детей ждали дипломы и памятные монеты. Но главное, что ребята узнали много нового и активно провели этот выходной день вместе с родителями на свежем воздухе.

«Родительский комитет не даёт скучать детям портовиков – мы стараемся занять их каждый раз во время праздничных дней. Ребята ходят в театр кукол, участвуют в исторических спортивных программах, приезжают на летнюю и зимнюю спартакиады, а на Новый год Дед Мороз и Снегурочка ездят в гости к портовикам и дарят малышам подарки», - рассказывает председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253709%2Falbum-149919532_299032488