В Коашве начался отопительный сезон

Школа и детский сад были подключены уже к началу учебного года.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, при подготовке котельной к отопительному сезону была проведена модернизация с частичной заменой запорной арматуры. Это обеспечивает надёжность системы и повышает оперативность ремонтных работ.

Работу котельной МУП «Хибины» вчера проверил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

– Благодарю руководство МУП «Хибины» за своевременное проведение подготовительных работ. Все технические задачи решаются оперативно. Управляющая компания «Горэлектросеть» работы по подготовке жилфонда, по промывке и опрессовке также провела вовремя. Поэтому отопительный сезон начинаем с высокой степенью готовности, – прокомментировал готовность котельной Юрий Кузин.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265760%2Fwall-148376343_56144