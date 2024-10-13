В Коле чествовали работников агропромышленного комплекса региона

Ежегодно во второе воскресенье октября в России отмечается День работников сельского хозяйства. Праздник посвящён всем работникам перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. В этом году праздник выпадает на 13 октября.

А в преддверии его, 11 октября, в районном центре культуры города Колы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нём принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, представители областного правительства, муниципальных органов власти, ветераны и работники агропромышленного комплекса.

В своём выступлении Сергей Дубовой отметил, что этот праздник объединяет всех, кто любит родную землю и своим добросовестным отношением к делу, высоким мастерством приумножает её богатства.

- Нас нельзя сравнивать с южными регионами, там земля родит сама, доступней кормовая база, минимальны затраты на логистику, транспорт. Но благодаря вам, вашей верности профессии, вашим знаниям, умениям и главное – любви к своему делу, мы по праву можем гордиться тем, что здесь, в Заполярье, работают собственные сельхозпредприятия, - подчеркнул спикер областной Думы.

Особые слова благодарности за преданность профессии, трудолюбие, терпение и самоотверженность парламентарий адресовал ветеранам аграрного сектора и перерабатывающей промышленности.

Депутат пожелал работникам отрасли новых успехов во всех делах и начинаниях на благо Мурманской области, крепкого здоровья, счастья, благополучия и вручил награды регионального парламента директору сельхозпредприятия «Тулома» Андрею Городецкому, заместителю директора по животноводству ООО «Молочная ферма» «Полярная звезда» Ольге Сидоровой и кладовщику склада мясной продукции молочного комплекса сельхозпредприятия «Тулома» Татьяне Поздышевой.

Завершила праздничный вечер концертная программа, подготовленная творческими коллективами Кольского района.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/953/r07jd4ak0n6xyrfwz81qm767vnyqy2m5.JPG