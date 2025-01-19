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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.25 08:30

В Коле на базе плавательного бассейна «Гольфстрим» состоялось первенство Мурманской области по синхронному плаванию

В соревнованиях принимали участие спортсмены до 13 лет, им предстояло побороться за медали в дисциплине «фигуры». В данной возрастной группе каждый участник должен был выполнить две обязательные фигуры и две дополнительные.

«18 января в бассейне города Кола впервые проходит первенство Мурманской области по синхронному плаванию, по результатам которого спортсменам могут быть присвоены спортивные разряды и сформирована сборная команда региона по синхронному плаванию. Федерация синхронного плавания надеется, что данные соревнования станут стимулом для дальнейшего развития синхронного плавания не только в «ДЮСШ» Кольского района, но и в других бассейнах Мурманской области», – сказала президент региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация синхронного плавания Мурманской области» Валерия Хацкевич.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам соревнований золотую медаль завоевала Майя Плотникова. Обладательницей серебряной медали стала Анастасия Киреева. Бронза у Миланы Барбашовой.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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