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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.23 13:00

В Коле на Поморской набережной прошёл «Фестиваль Первых»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, фестиваль был приуроченный ко Дню защиты детей. Вчера в рамках торжественного открытия участников приветствовала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Поздравляю вас с Днём защиты детей! Вы действительно молодцы, несмотря на погоду, вы здесь, заряжаете своим драйвом и позитивом. Я желаю сохранить вам такой настрой, потому что мы с вами – северяне, а ненастная погода делает нас еще крепче и дружнее.  На Севере – жить!», – обратилась к гостям и участникам фестиваля Оксана Демченко.

Также вице-губернатор поблагодарила «Движение Первых», комитет молодёжной политики, Кольский район и всех организаторов фестиваля за создание такого важного для молодёжи мероприятия.

Почётными гостями фестиваля стали председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, председатель комитета молодёжной политики региона Егор Хаценко, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мария Чернышева, глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Сергей Дубовой отметил:
— Не случайно, что «Фестиваль Первых» проходит в первый день лета, когда мы традиционно отмечаем Международный день защиты детей. Сегодня на Поморской набережной собрались северяне самых разных возрастов – школьники и студенты, родители. Для каждого здесь найдётся занятие по интересам. Слова искренней благодарности организаторам этого праздника, всем, кто посвящает себя работе с нашим подрастающим поколением.

Парламентарий пожелал всем хорошего настроения и отлично провести время.

На мероприятие приехали порядка 1000 ребят из Апатитов, Видяево, Кандалакши, Кировска, Ковдора, Оленегорска, Печенги, Полярных Зорь, Североморска, Мурманска, Кольского района. Для них была подготовлена разнообразная программа, работали 7 тематических площадок.

На интерактивной площадке «Саамские забавы» дети сыграли в традиционные саамских игры и приняли участие в мастер-классах по саамскому рукоделию. На детской площадке самые маленькие стали участниками программы «Набережная хорошего настроения» с подвижными играми и развлечениями. На территории пространства «Развитие» молодые люди запускали авиамодели и модели ракет, а в пространстве «Познание» научились графическому рисованию, сразились в шахматных баталиях, показали свои знания географии Кольского Заполярья.

Одной из популярных стала интерактивная площадка Информационного центра по атомной энергии. Посетители площадки сражались в атомные шашки и складывали молекулярную дженгу. Самые активные участники праздника участвовали в спортивных играх.

На главной сцене для участников фестиваля выступили творческие коллективы Кольского района и города Мурманска, перкуссионный оркестр «DrumTamTam», музыкальная кавер-группа «Роджер» и прошла дискотека от «Радио Record Мурманск».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, организаторами фестиваля детства и юности выступило региональное отделение «Движение Первых» при поддержке правительства Мурманской области и администрации Кольского района.

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